Stoch už je na súpiske Slavie, v utorok môže hrať

Nikózia 14. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Miroslav Stoch figuruje od pondelňajšieho večera na súpiske Slavie Praha. Vďaka tomu smie v utorok nastúpiť v prvom zápase play off o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov na ihrisku cyperského APOEL Nikózia.Stoch sa cíti dobre a verí, že nastúpi od začiatku.povedal Stoch pre server idnes.cz.Dvadsaťsedemročný krídelník prestúpil do mužstva úradujúceho českého majstra minulý týždeň z tureckého Fenerbahce Istanbul.dodal s tým, že verí v postup "zošívaných" do skupinovej fázy LM.uzavrel Stoch.