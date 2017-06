Štochl sa rozlúčil s reprezentačným dresom: Nechcem zaberať miesto

Richard Štochl. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Pred zaplneným Zimným štadiónom Ondreja Nepelu v Bratislave sa po 21 rokoch rozlúčil s reprezentačným dresom 41-ročný hádzanársky brankár Richard Štochl. Jeho derniéra v slovenských farbách nepriniesla víťaznú bodku, v kvalifikačnom stretnutí na ME 2018 prehrali domáci s Ruskom tesne 24:25.Štochl má v najcennejšom drese na konte 258 zápasov a je rekordérom v počte ocenení pre najlepšieho hádzanára roka na Slovensku, stal sa ním deväťkrát. Od prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslava Holešu si pred zápasom prevzal pamätný reprezentačný dres s číslom 12.povedal po svojom záverečnom zápase v reprezentácii Štochl.Slovenský brankár patril dlho k oporám reprezentačného tímu, zahral si na troch európskych šampionátoch (2006, 2008, 2012) a dvoch majstrovstvách sveta (2009, 2011). Debutoval v auguste 1996, keď odchytal na turnaji celý zápas proti Česku.zhodnotil svoje najlepšie reprezentačné zážitky Štochl.Jeho koniec v reprezentácii by neovplyvnilo ani víťazstvo nad Ruskom, prípadne postup na ME 2018.vyhlásil Štochl.Od publika si pred aj po zápase užil zaslúžený potlesk za svoju bohatú a úspešnú reprezentačnú kariéru.dodal Štochl.Štyridsaťjedenročný brankár nekončí úplne na hádzanárskej scéne, v maďarskom Eger SBS Eszterházy SZSE predĺžil kontrakt na ďalšiu sezónu.