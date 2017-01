Stolné tenistky SR prehrali vo Francúzsku 0:3 a zabojujú o baráž ME

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Ženy - I-skupina:



Francúzsko - Slovensko 3:0



Stephanie Loeuilletteová - Eva Ódorová 3:2 (9, 9, -6, -7, 4)

Laura Gasnierová - Barbora Balážová 3:2 (4, -4, 4, -6, 12)

Marie Migotová - Eva Jurková 3:0 (7, 8, 10)



Ďalší program skupiny:



7. marca 2017: SLOVENSKO - Taliansko



Tabuľka:



1. Francúzsko 4 3 1 10:3 7*

2. SLOVENSKO 3 2 1 6:5 5

3. Taliansko 3 0 3 1:9 3

* - postup do elitnej Championship divízie ME

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Beaufou 24. januára (TASR) - Slovenské stolnotenisové reprezentantky prehrali vo svojom treťom zápase kvalifikácie ME 2017 v Beaufou s domácim Francúzskom 0:3. Skomplikovali si tak cestu do elitnej Championship divízie šampionátu, keďže do nej už nemôžu postúpiť priamo z prvej priečky.V prvom stretnutí si totiž poradili doma s rovnakým súperom iba 3:1 a pri rovnosti bodov budú mať horšie vzájomné zápasy. V druhom zdolali vonku Taliansko 3:0. V tabuľke I-skupiny im tak priebežne patrí druhá priečka zaručujúca baráž. O ňu však musia zverenky trénerky Valentiny Popovovej zabojovať v záverečnom skupinovom zápase 7. marca doma s Taliankami.Prvé dva duely priniesli päťsetové drámy, v ktorých však ťahali za kratší koniec Slovenky. Eva Ódorová a Barbora Balážová podľahli Stephanie Loeuilletteovej a Laure Gasnierovej zhodne 2:3. V treťom Eva Juríková podľahla Marie Migotovej hladko 0:3.Európsky šampionát v roku 2017 sa uskutoční v termíne 13.-17. septembra v Luxembursku. Na turnaji sa zúčastnia všetci účastníci kvalifikácie, rozdelení budú do kvalitatívnych divízií. V elitnej Championship division sa predstaví desať víťazov kvalifikačných skupín, plus piati víťazi baráže a Luxembursko ako organizátor podujatia. Baráž sa hrá systémom doma - vonku a kvalifikuje sa do nej desať tímov z druhých miest.