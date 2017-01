Stolní tenisti SR prehrali vo Švédsku a o ME zabojujú v baráži

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Muži - E-skupina:



Švédsko - Slovensko 3:1



Mattias Karlsson - Ľubomír Pištej 0:3 (-9, -9, -8)

Jon Persson - Alexander Valuch 3:0 (9, 5, 11)

Pär Gerell - Samuel Novota 3:1 (9, -9, 5, 9)

Alexander Franzén - Valuch 3:1 (9, -8, 6, 8)



Ďalší program skupiny:



7. marca 2017: SLOVENSKO - Estónsko



Tabuľka:



1. Švédsko 4 4 0 12:1 8*

2. SLOVENSKO 3 1 2 4:6 4

3. Estónsko 3 0 3 0:9 3

* - postup do elitnej Championship divízie ME

Falkenberg 24. januára (TASR) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti prehrali v ich treťom zápase kvalifikácie ME 2017 vo Falkenbergu s domácim Švédskom 1:3. V prvom stretnutí E-skupiny prehrali doma s rovnakým súperom 0:3, v druhom si poradili 3:0 s Estónskom.V tabuľke im patrí druhá priečka práve za Severanmi, ktorých však už nemôžu predbehnúť. Do elitnej Championship divízie sa tak môžu dostať len cez baráž.Súboj otvoril duel domáceho Mattiasa Karlssona s Ľubomírom Pištejom. Slovenský reprezentant sa ujal vedenia nad favoritom 2:0 na sety (11:9, 11:9). V úvode tretieho síce 29. hráč svetového rebríčka dostal súpera do defenzívy a viedol 7:3, no Pištej ho nakoniec zdolal 11:8. Druhý duel bol v réžii skúseného tridsaťjedenročného Jona Perssona, ktorému o desať rokov mladší Alexander Valuch výraznejšie vzdoroval iba v treťom sete, no nakoniec prehral 0:3. Tretí duel medzi Pärom Gerellom a Samuelom Novotom bol najvyrovnanejší, no koncovky setov zvládol lepšie domáci reprezentant a vyhral 3:1. Triumf a postup Švédov z prvého miesta potvrdil vo štvrtom súboji Alexander Franzén, ktorý zdolal Valucha 3:1 na sety.Zverenci trénera Jaromíra Truksu nastúpia na posledný duel v skupine 7. marca 2017, keď na domácej pôde privítajú Estónsko.Európsky šampionát v roku 2017 sa uskutoční v termíne 13.-17. septembra v Luxembursku. Na turnaji sa zúčastnia všetci účastníci kvalifikácie, rozdelení budú do kvalitatívnych divízií. V elitnej Championship division sa predstaví desať víťazov kvalifikačných skupín, plus piati víťazi baráže a Luxembursko ako organizátor podujatia. Baráž sa hrá systémom doma - vonku a kvalifikuje sa do nej desať tímov z druhých miest skupín.