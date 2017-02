Stolnotenista Valuch úspech nečakal: Zlatá medaila sa nenosí každý deň

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenský stolnotenisový reprezentant Alexander Valuch išiel na majstrovstvá Európy do 21 rokov so skromnými cieľmi, no z ruského Soči si nakoniec odniesol zlato. Najväčší úspech kariéry dosiahol vo štvorhre spolu s Dánom Andersom Lindom, s ktorým by chcel spolupracovať aj v budúcnosti.povedal dvadsaťjedenročný hráč, ktorý pôsobí v 4. nemeckej bundeslige v klube TB/ASV Regenstauf.Jeho hlavný cieľ bol postup medzi najlepších šestnásť vo dvojhre, no vypadol už v kvalifikačnej skupine, keď prehral s Jánosom Bencem Majorosom z Maďarska a po sedemsetovej bitke aj s Bielorusom Glebom Šamrukom.opísal svoje pôsobenie v dvojhre.Všetko si však vynahradil v debli, keď so svojím partnerom Lindom nakoniec neprehral ani raz a pre Slovensko získal po dlhej dobe zlatú medailu.prezradil.Cesta za najcennejším kovom však nebola ľahká, dvojica mala na mále hneď v prvom kole, keď prehrávala s talianskym párom Daniele Pinto, Carlo Rossi 1:2, no dokázala duel otočiť. Výborný obrat predviedli Valuch s Lindom aj vo štvrťfinále proti Čechom Tomášovi Polanskému a Davidovi Reitšpiesovi. Prehrávali 0:2 na sety a 6:8 v treťom, ale nakoniec dokázali duel otočiť. V semifinále i finále už nestratili ani jeden set.uviedol.Lind je o dva roky mladší a s Valuchom sa poznajú už dlhšie. Pár vytvorili už pred šampionátom, keď sa predstavili na Hungarian Open, ale tam prehrali hneď prvý set so silnými Švédmi.Valuch uviedol, že by s dánskym reprezentantom chcel pokračovať aj v budúcnosti.Zlatá medaila je pre neho aj záväzok do budúcnosti.Ako najbližší cieľ si dal postup do najlepšej 150-tky vo svetovom rebríčku.dodal.V dvojhre dosiahla zo slovenských reprezentantov najväčší úspech Tatiana Kukuľková, ktorá sa prebojovala do osemfinále, v ktorom podľahla Češke Zdene Blaškovej 0:4.uviedla.