Stoltenberg: Na Macedónsko čaká pred vstupom do NATO ešte mnoho práce

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 18. januára (TASR) - O euroatlantickej integrácii Macedónska, o plánovaných reformách v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj o posilnení vzťahov postjuhoslovanskej republiky so Severoatlantickou alianciou (NATO) sa hovorilo vo štvrtok v Skopje, kde prezident hostiteľskej krajiny Gjorge Ivanov prijal generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga.Najvyšší macedónsky predstaviteľ požiadal pri tejto príležitosti hosťa, aby si jeho krajina konečne vyslúžila "dávno zaslúžené" členstvo v NATO. Ivanov súčasne pripomenul, že členstvo Macedónska v aliancii môže byť užitočné pre celý región z hľadiska bezpečnosti, stability a rozvoja.Aj NATO by rado privítalo Macedónsko medzi členmi aliancie, uviedol v reakcii Stoltenberg, avšak pripomenul, že podmienkou zostáva vyriešenie viac ako dve desaťročia pretrvávajúceho sporu o názov krajiny s Gréckom.Jens Stoltenberg vystúpil aj na pôde macedónskeho parlamentu, kde poslancov ubezpečil, že aliancia sa neuzatvára pred rozšírením, ba očakáva vstup nových krajín. Opierajúc sa o realitu si však treba uvedomiť, že Skopje čaká ešte mnoho tvrdej práce pred získaním štatútu plnoprávneho člena NATO, zdôraznil.Generálny tajomník NATO ocenil kroky vlády, ktorá je pri moci od mája 2017, konkrétne jej snahu o riešenie jestvujúcich sporov s Gréckom a Bulharskom, ako aj parlamentné schválenie zákona, v zmysle ktorého bude albánčina v krajine druhým úradným jazykom. Túto normu prezident odmietol podpísať so zdôvodnením, že je v rozpore s platnou ústavou. Podľa Stoltenbergových slov zmienené kroky vládneho kabinetu a parlamentu približujú Macedónsko k dosiahnutiu vytýčených cieľov.