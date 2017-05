Stoltenberg: NATO neplánuje bojové operácie proti Islamskému štátu

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. mája (TASR) - Budúcotýždňový summit NATO 25. mája bude krátky, ale významný, uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po príchode na dnešné rokovania s ministrami obrany členských štátov EÚ v Bruseli.Šéf NATO upozornil, že na summite sa prvýkrát predstavia noví lídri z USA a Francúzska Donald Trump a Emmanuel Macron, ktorí tento priestor využijú aj na bilaterálne rokovania. Dodal, že hlavnými témami summitu budú transatlantické vzťahy, znižovanie nákladov aliancie a rozpočtové záväzky na obranu jej členských krajín, ako aj boj proti terorizmu.Stoltenberg pripomenul, že lídri aliancie sa zrejme nevyhnú diskusiám o dôraznejšom zapájaní sa NATO do boja proti Dáišu/Islamskému štátu (IS) po boku medzinárodnej koalície, ktorá pod taktovkou USA pôsobí v Iraku a Sýrii.Zdôraznil, že všetky členské krajiny NATO sú súčasťou tejto koalície a hoci aliancia ako organizácia sa do priamych akcií nezapája, podporuje jej činnosť poskytovaním logistickej podpory v podobe prieskumných lietadiel AWACS a odborným výcvikom irackej armády na území Iraku.Priznal, že vnútri aliancie existujú diskusie o priamom zapojení sa do aktivít proti Dáišu, keďže niektoré krajiny to podporujú a ďalšie túto možnosť odmietajú.u," uviedol Stoltenberg. A dodal, že aliancia bude aj naďalej poskytovať logistickú podporu a vojenský výcvik a tréning.Rovnaký prístup má podľa jeho slov aliancia aj v Afganistane, kde sa už nezapája a ani sa nebude zapájať do bojových operácií, ale bude pokračovať pri budovaní domácich bezpečnostných síl, armády a polície.Na otázku novinárov, ako NATO vníma svoju úlohu v Líbyi, Stoltenberg pripomenul, že ani v tejto krajine nehrozia nejaké bojové aktivity aliancie. Spresnil, že výsledkom jeho nedávnych rokovaní so šéfom líbyjskej vlády národnej jednoty Fájizom Sarrádžom je to, že NATO je ochotné poskytnúť podporu tejto vláde v podobe budovania kapacít ministerstva vnútra, armády a spravodajských zložiek.zdôraznil.Stoltenberg novinárom pripomenul, že v optike NATO je najúčinnejším spôsobom boja proti terorizmu budovať lokálne obranné kapacity a posilňovať silové zložky krajín, ktoré sú terorizmom najviac ohrozované.Šéf aliancie zareagoval i na súčasný spor medzi Tureckom a Nemeckom, keď turecká vláda nepustila delegáciu nemeckých poslancov na vojenskú základňu NATO v Incirliku. Nemecká diplomacia v stredu požiadala USA, aby pomohla tento spor urovnať. Stoltenberg v tejto súvislosti uviedol, že aliancia do sporu svojich dvoch členov nebude zasahovať, a vyjadril nádej, že sa ho podarí vyriešiť na bilaterálnej báze.