Stoltenberg: NATO rešpektuje medzinárodné právo zakazujúce mučenie

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia bude rešpektovať normy medzinárodného práva, ktoré zakazujú mučenie. Uviedol to dnes v Bruseli generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Šéf aliancie to uviedol v reakcii na vyhlásenie nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého. Trump naposledy v stredu zopakoval svoje tvrdenie oefektivite tzv. waterboardingu, mučenia simulovaným topením.spresnil Stoltenberg počas tlačovej konferencie.Trump v nedávnom rozhovore pre televízny kanál ABC uviedol, že súhlasí s použitím mučenia na teroristov.povedal Trump, ktorý priznal, že od vyšších dôstojníkov spravodajských služieb dostal záruky, že mučeniepôsobí.Predošlý americký prezident Barack Obama v roku 2009 nariadil zavretie tajných väzníc pre podozrivých z terorizmu a skoncovanie s praktikami mučenia.Trump už počas predvolebnej kampane naznačoval, že by bol ochotný znovu zaviesť tzv. waterboarding pri vypočúvaní osôb podozrivých z terorizmu. Podľa denníka New York Times už v rámci Trumpovej vlády koluje návrh prezidentského nariadenia o preskúmaní vypočúvacích techník a možnom znovuotvorení tajných väzníc CIA v zahraničí.Ženevská dohoda o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami z roku 1949 zakazuje používanie mučenia a ďalších surových praktík.