Stoltenberg: NATO sa ešte rozhodne, či sa pridá ku koalícii proti IS

Berlín 11. mája (TASR) - Vojenská aliancia NATO sa ešte do summitu v Bruseli naplánovaného na 25. mája rozhodne, či sa pripojí alebo nepripojí k vojenskej koalícii proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Vyhlásil to dnes generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Šéf NATO sa dnes v Berlíne stretol s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, s ktorou hovoril o príprave nachádzajúceho summitu aliancie. Témami boli najmä výdavky na obranu a boj proti terorizmu.Súčasťou koalície proti IS v Iraku a Sýrii sú individuálne všetky členské krajiny NATO, dosiaľ však nie samotná Severoatlantická aliancia ako celá organizácia, konštatuje agentúra DPA.NATO v súčasnosti tiež zvažuje, či vyšle viac vojakov do Afganistanu, kde zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a posilňujúce sa hnutie Taliban zvyšujú obavy spojencov.Merkelová po stretnutí so Stoltenbergom povedala, že Nemecko bude naďalej viesť výcvikovú misiu NATO v severnom Afganistane, nechce tam však posielať ďalších svojich vojakov. Berlín ale podľa kancelárky počká, kým NATO na politickej úrovni posúdi žiadosť svojich vojenských predstaviteľov o posily v Afganistane.Stoltenberg uviedol, že rozhodnutie ohľadom prítomnosti NATO v Afganistane by malo padnúť tiež za