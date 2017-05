Stoltenberg prebral od Belgicka novú budovu NATO,ešte nie je dokončená

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. mája (TASR) – Symbolické kľúče od nového sídla NATO dnes generálnemu tajomníkovi aliancie Jensovi Stoltenbergovi odovzdal belgický premiér Charles Michel. Na slávnostnom ceremoniáli bol prítomný aj belgický kráľ Filip. Ceremoniál zakončil prelet viacerých formácií vojenských lietadiel ponad sídlo NATO.Viac ako desať rokov práce a 1,1 miliardy eur pohltila stavba nového sídla NATO, ktoré do užívania Stoltenbergovi slávnostne odovzdal belgický premiér. Vyše 4000 civilných i vojenských zamestnancov aliancie sa tam presťahuje až v decembri, zostáva ešte dokončiť IT siete a zariadenie sídla, informoval belgický denník La Libre Belgique.Nová budova má rozlohu 250.000 metrov štvorcových. Ďalších 30.000 metrov štvorcových sa nachádza v podzemí, ale obsah týchto priestorov podlieha prísnemu utajeniu. Pre belgické rádio RTL to povedali belgickí architekti, ktorí ju projektovali. Centrálna hala je podľa ich slov 45 metrov široká a 250 metrov dlhá. Na rozsiahlej stavbe pracovalo 1500 firiem pod podmienkou prísnej mlčanlivosti.Nová budova nahradí aktuálne sídlo NATO, ktoré bolo postavené v roku 1967 za šesť mesiacov. Hoci pôvodná budova bola považovaná len za provizórnu, aliancia v nej sídli už 50 rokov. Navyše je energeticky neefektívna a vyžadovala si veľké výdavky na údržbu, čo tiež prispelo k rozhodnutiu postaviť nové sídlo. To leží hneď vedľa na druhej strane cesty, ale na dnešnom summite doň ešte médiá prístup nemali.