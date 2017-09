Stoltenberg: Severokórejská otázka si vyžaduje globálnu odpoveď

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na summite v Bruseli, 25. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. septembra (TASR) - Severokórejský jadrový program jeVyhlásil to dnes generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v televízii BBC.zdôraznil Stoltenberg, ktorý však odmietol špekulovať, či by prípadný útok zo strany KĽDR na americké zámorské územie Guam spustilo odvetnú reakciu ukotvenú v dohovore NATO o spoločnom vojenskom postupe.Článok číslo päť dohovoru NATO totiž hovorí, že útok na jedného člena tohto vojensko-geopolitického zoskupenia je považovaný za útok proti všetkým jeho ostatným členom. Guam, ostrov v Pacifiku, je strategickým bodom USA a častým predmetom ohnivej rétoriky Pchjongjangu.Stoltenberg vyzval Severnú Kóreu, aby zastavila svoj vývoj jadrových zbraní, tvrdiac, že ide o hrubé porušenie bezpečnostných rezolúcií OSN aNATO odsúdilo jadrové a balistické skúšky KĽDR, v súvisiacej diplomacii sa však priamo neangažuje.Členovia Bezpečnostnej rady OSN sa rozchádzajú v názore na spôsob riešenia severokórejskej krízy. Zatiaľ čo USA predložili návrh rezolúcie, ktorá počíta so zvýšením sankcií a odrezaním zvyšných zdrojov príjmu pre Pchjongjang, Rusko sa vyjadrilo ohľadom ďalších sankčných opatrení skepticky, tvrdiac, že nemajú dostatočný efekt.Analytici sa domnievajú, že vojenský konflikt s KĽDR by bol zničujúci ako pre Severnú tak aj pre Južnú Kóreu. Niektorí zastávajú názor, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa usiluje len o vlastníctvo jadrového arzenálu, ktorý má slúžiť ako odstrašujúci prostriedok, a otvorenú vojnu v úmysle nemá.