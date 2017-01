Stoltenberg: Trump bude zaviazaný NATO a partnerstvu s Európou

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. januára (TASR) - Nový prezident USA Donald Trump budeSeveroatlantickej aliancii. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg to uviedol po dnešnom telefonáte s novým americkým ministrom obrany Jamesom Mattisom.vyhlásil Stoltenberg po rozhovore s Mattisom.Ten v pondelok uistil Stoltenberga, že Spojené štáty budú naďalej podporovať NATO, aj napriek predošlým vyhláseniam Trumpa oaliancie a jeho požiadavkám, aby okrem USA aj ostatných 27 členských krajín platilo svojna financovaní NATO a zabezpečovaní celosvetovej bezpečnosti.Stoltenberg aj pri tejto príležitosti zdôraznil, že jeho presvedčenie je založené na tom, že čo je v záujme Európy, je aj v záujme Spojených štátov aS odkazom na Trumpove požiadavky o dôraznejšom financovaní aliancie zo strany ostatných spojencov Stoltenberg povedal, že s týmto názorom, leboje nevyhnutné a európski spojenci budú musieť investovať viac do svojej obrany.John Mattis sa prvýkrát stretne so svojimi rezortnými partnermi z členských štátov NATO 15.-16. februára v Bruseli na prvom tohoročnom zasadnutí ministrov obrany NATO.