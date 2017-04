Stoltenberg vyzval Turecko, aby dodržiavalo pravidlá právneho štátu

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Valletta 27. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval dnes Turecko, aby rešpektovalo pravidlá právneho štátu. Najvyšší predstaviteľ Severoatlantickej aliancie to uviedol vo Vallette, kde sa zúčastňuje ako hosť na neformálnom zasadnutí európskych ministrov obrany, ktoré pripravilo maltské predsedníctvo v Rade EÚ.Stoltenberg svoju výzvu adresoval v súvislosti s najnovšiu vlnou personálnych čistiek v Turecku. Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu v stredu oznámila, že zo služby bolo prepustených 9103 policajtov pre ich údajné napojenie na duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v exile v USA, ktorého vládny režim obviňuje z prípravy vlaňajšieho vojenského prevratu. Okrem toho bolo zatknutých 1120 ľudí a na ďalších 3200 je vydaný zatykač., uviedol šéf aliancie.Podľa jeho slov je Turecko pre NATO kľúčovým spojencom z viacerých dôvodov, najmä však vďaka svojej geografickej strategickej polohe na hraniciach s Irakom a Sýriou a cez Čierne more aj s Ruskom.Turecko má po USA druhú najväčšiu armádu spomedzi spojencov v NATO.Generálny tajomník NATO využije svoj pobyt na Malte aj na oficiálne stretnutie s maltským premiérom Josephom Muscatom, ministrom zahraničných vecí Georgeom Vellom a ministrom národnej bezpečnosti Carmelom Abelom.Maltské predsedníctvo v Rade EÚ pripravilo ministerskú konferenciu na vysokej úrovni so zameraním na globálnu stratégiu EÚ. Ministri sa v troch panelových diskusiách budú venovať implementácii globálnej stratégie EÚ prijatej pred rokom. Prehodnotia vykonávanie bezpečnostných a obranných aspektov globálnej stratégie EÚ a Akčného plánu stratégie európskej obrany a do tretice preskúmajú prepojenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, integrovaný prístup ku konfliktom a krízam s osobitným zameraním na situáciu v Líbyi.