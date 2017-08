Stoltenberg: Vzťahy NATO a Ruska sú najzložitejšie od studenej vojny

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 4. augusta (TASR) - Vzťahy Severoatlantickej aliancie s Ruskom neboli od skončenia studenej vojny "nikdy také zložité" ako v súčasnosti. Priznal to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Tlačová agentúra Belga uviedla, že šéf aliancie to vyhlásil vo štvrtkovom rozhovore pre americkú televíziu CNN.zdôraznil Stoltenberg.Jeho slová nasledovali len niekoľko hodín po tom, ako americký prezident Donald Trump na svojom účte na Twitteri skonštatoval, že vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou sú na, za čo Trump politicky viní hlavne členov Kongresu.Stoltenberg sa v júli pokúsil o určitý pokrok v dialógu s Ruskom, keď sa 13. júla v bruselskom sídle aliancie konalo zasadnutie Rady NATO-Rusko. Toto stretnutie sa skončilo bez viditeľných úspechov.Rada NATO-Rusko je platforma na dialóg na úrovni veľvyslancov vytvorená v roku 2002. Niekoľkokrát do roka pravidelne zasadala až do anexie polostrova Krym a vypuknutia občianskeho konfliktu na východe Ukrajiny, kde podľa aliancie Ruská federácia aktívne podporuje proruských separatistov. Aliancia pozastavila svoju praktickú spoluprácu s Ruskom tak vo vojenskej, ako aj v civilnej oblasti.