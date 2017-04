Stopa kokaínu z nemeckých ostrovov vedie zrejme do Belgicka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg/Bruggy 20. apríla (TASR) - Prokuratúra v belgických Bruggách nevylučuje, že za balíčkami kokaínu, ktoré sa v uplynulom týždni našli na nemeckých ostrovoch Borkum, Baltrum a Norderney, stojí rovnaký gang ako za kokaínom, ktorý vylovili začiatkom apríla z vôd Severného mora pri pobreží Belgického kráľovstva.Informoval o tom dnes spravodajský okruh Severonemeckého rozhlasu NDR Info.V Belgicku našla tamojšia polícia v mori neďaleko Ostende 2. apríla celkovo 1,25 tony kokaínu, a to v 25 športových taškách. Drogový kontraband v hodnote predstavujúcej na čiernom trhu viac ako 60 miliónov eur, tvorili balíčky v čiernej fólii veľmi podobné tým, ktoré sa neskôr našli na nemeckých ostrovoch.Hovorkyňa prokuratúry v Bruggách preto avizovala, že belgickí vyšetrovatelia prípadu sa spoja s nemeckými kolegami, aby overili, či ide o drogy z rovnakého zdroja.Nemecké orgány varovali už skôr občanov, že obsah záhadných balíčkov s bielym práškom veľkosti tehly s hmotnosťou jedného kilogramu by mohol spôsobiť značné zdravotné problémy a navyše, ak je ilegálny, potom by sa každý, kto by ho prechovával, vystavil riziku stíhania a vysokej pokuty.Tamojší muži zákona, ktorí opakovane apelovali na verejnosť, aby naďalej ohlasovala polícii nález podobných balíčkov, avizovali už v stredu, že sa aktuálne sústredia na preskúmanie možných súvislostí s nálezom podobných balíčkov v iných krajinách regiónu - Belgicku a Holandsku.