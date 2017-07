Stopér Sipľak sa stal hráčom Cracovie Krakov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Krakov 8. júla (TASR) - Slovenský mládežnícky reprezentant Michal Sipľak sa stal futbalistom Cracovie Krakov. Poľskému prvoligovému klubu sa upísal do 30. júna 2021 po letnom odchode z fortunaligového MFK Zemplín Michalovce. Informoval o tom oficiálny web Cracovie.Dvadsaťjedenročný stredný obranca pôsobil na Slovensku aj v Bardejove a Slovane Bratislava. V apríli tohto roka odohral celé prípravné stretnutie pod hlavičkou národného mužstva do 20 rokov proti Maďarsku (4:0). Zápas bol poslednou previerkou nového tímu pod trénerským vedením Pavla Hapala pred septembrovým štartom kvalifikácie ME 2019 hráčov do 21 rokov.