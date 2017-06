Stopy po ruských hackeroch sa po útoku na Macronov tím nenašli

Emmanuel Macron, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Petrohrad 1. júna (TASR) - Počas vyšetrovania hackerského útoku na volebný tím terajšieho francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa nenašli stopy, ktoré by dokazovali, že za ním stojí známa heckerská skupina z Ruska. V rozhovore pre agentúru AP to dnes povedal Guillaume Poupard, šéf francúzskeho úradu pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý má na starosti vyšetrovanie tohto prípadu.Hackerský útok na volebný tím Macrona bol podľa nehoPoupard uviedol, že sa nenašli žiadne stopy, že by za týmto prípadom bola hackerská skupina známa pod menom APT28, ktorá je zároveň obviňovaná aj z hackerského útoku spáchaného počas predvolebnej prezidentskej kampane v USA.Poupard je riaditeľom Národnej agentúry pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI). Agenti tohto orgánu zasahovali okamžite po oznámení úniku dát ukradnutých z Macronovej kampane, ktoré sa dostali na verejnosť iba niekoľko hodín pred oficiálnym koncom kampane.Jednoduchosť tohto útokudodal Poupard.Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že Rusko sa nikdy nezapájalo do hackovania. Niektorí samostatne činní "vlasteneckí" hackeri však podľa neho mohli podniknúť útoky v čase súčasného obdobia ochladzovania vzťahov Ruska so Západom.Putin však vo vyjadrení na stretnutí so šéfredaktormi z veľkých tlačových agentúr jednoznačne trval na stanovisku:Žiadni hackeri podľa neho nemôžu ovplyvniť volebné kampane v žiadnej krajine v Európe, Ázii alebo Amerike.USA obviňujú ruských hackerov z vniknutia do počítačov Demokratickej strany, čím mali dopomôcť k víťazstvu miliardára Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách.