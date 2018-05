Stovky dobrovoľníkov budú v Jasnej čistiť zjazdovky a vysádzať stromy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Slovenské rekordy Foto: Teraz.sk/Slovenské rekordy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Demänovská Dolina 11. mája (TASR) – Pod Chopkom sa v piatok ráno stretne približne 200 dobrovoľníkov, aby po zime upratali zjazdovky a ich okolie od odpadkov a skál. Akciu pod názvom Zelený Chopok organizuje prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska Jasná s partnermi. V spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom Ploštín vysadia tento rok dobrovoľníci pod Chopkom aj 1000 malých sadeníc smrekov a jedlí. TASR informovala hovorkyňa prevádzkovateľa strediska Jasná Zuzana Fabianová.Dobrovoľníci vyčistia lokality Biela Púť, Otupné, Luková a Kosodrevina. Čistenie svahov a sadenie stromčekov je naplánované od 9.00 do 12.00 h.priblížil Martin Kupčo zo strediska Jasná.Tento rok sa v rámci podujatia dobrovoľníci zapoja aj do vysádzania malých stromčekov. Aktivitu bude koordinovať Pozemkové spoločenstvo Ploštín.uviedol Ivan Uličný z Pozemkového spoločenstva Ploštín. Dodal, že lokalitu nad jedným z hotelov v Demänovskej doline si vyberali s ohľadom na územie zasiahnuté veternou kalamitou.Počas posledného ročníka Zeleného Chopku, ktorý sa konal v septembri minulého roka, sa projektu zúčastnilo 300 dobrovoľníkov. Tí spolu vysadili 2000 stromčekov a vyzbierali päť ton skál. Počas dňa sa zatrávnila plocha o veľkosti jedného hektáru a senom sa pokryl jeden hektár zjazdovky. Dobrovoľníci vtedy vyčistili chodníky a prístupové cesty o výmere tri hektáre - okolie Vrbického plesa a Otupné. Akcie sa zúčastnilo aj 67 žiakov zo základných škôl v Banskej Bystrici a v Šuranoch. Účastníci Zeleného Chopku prichádzali zo všetkých kútov Slovenska a do Jasnej prišli pomôcť aj dobrovoľníci z Českej republiky.