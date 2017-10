Stovky ľudí pochodovali v Bratislave za skorší dôchodok

Na snímke vľavo predseda OZ KOVO Emil Machyňa pred Úradom vlády SR počas verejného zhromaždenia s cieľom upozorniť na dopady súčasnej legislatívy v súvislosti s predlžujúcim sa vekom odchodu ľudí do starobného dôchodku, 14. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Sme ľudia, nie stroje, chceme sa dožiť dôchodku. Tieto heslá dnes kričali stovky ľudí v uliciach Bratislavy počas pochodu, ktorý zorganizoval Odborový zväz (OZ) KOVO. Pochodovali od budovy Úradu vlády SR až k budove rezortu práce. Žiadajú vytvorenie podmienok pre skorší odchod do dôchodku.Cieľom OZ KOVO je zmena dnešného dôchodkového systému, a to hlavne snaha zastaviť predlžovanie veku odchodu do dôchodku a vytvorenie možnosti pre skorší odchod bez krátenia výšky dôchodku. OZ KOVO vyzvalo ministerstvo práce, aby začalo pripravovať legislatívu, ktorá by priniesla tzv. zastropovanie dôchodkového veku a preddôchodok.vyhlásil predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Poukázal na nízke slovenské dôchodky, ako aj na nízke zárobky ťažkopracujúcich ľudí.doplnil.Pred ľudí zhromaždenými pred ministerstvom práce prišiel aj šéf rezortu Ján Richter (Smer-SD). Hovoril o pripravovaných zmenách vrátane požadovaného preddôchodku. Ten je podľa jeho slov v programovom vyhlásení vlády a mal by ho predstaviť do konca roka. Minister deklaroval pripravenosť hovoriť aj o zastropovaní dôchodkového veku.Zväz navrhuje, aby bola zákonom stanovená maximálna hranica veku pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov. Taktiež navrhuje umožniť skorší odchod do dôchodku aj pri náročnejších pracovných pozíciách, napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce s bezprostredným ohrozením zdravia či vo viaczmennej prevádzke tak, aby im skorší odchod do dôchodku nespôsobil krátenie dôchodkovej dávky.Od 1. januára došlo na Slovensku k zmenám týkajúcim sa dôchodkového veku. Zákonný dôchodkový vek 62 rokov sa bude každoročne meniť v závislosti od strednej dĺžky života, pričom horná hranica veku odchodu do dôchodku v SR nie je pevne stanovená.V roku 2017 sa dôchodkový vek predĺžil o 76 dní, v roku 2018 by sa mal predlžovať o ďalších 63 dní. Ľudia, ktorí pôjdu do penzie v roku 2018, budú môcť o dôchodok požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní. Takýto mechanizmus sa bude uplatňovať každoročne a vek odchodu do dôchodku sa bude posúvať podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia maximálneho veku. Podľa zväzu je reálne, že pri tomto nastavení pôjdu súčasní tridsiatnici do starobného dôchodku vo veku 68 rokov.Odborári s týmto mechanizmom určovania veku odchodu do dôchodku nesúhlasia, pretože podľa nich nezohľadňuje zdravotný stav zamestnancov ani pracovnú záťaž.