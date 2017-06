Stovky ľudí protestovali v Moskve proti búraniu bytových domov

Sergej Sobianin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 6. júna (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí sa dnes zhromaždilo pred ruským parlamentom, aby protestovalo proti kontroverznému plánu zbúrania bytových domov z čias Sovietskeho zväzu, informovala agentúra AP.Starosta Moskvy Sergej Sobianin dnes v Štátnej dume informoval poslancov dolnej komory parlamentu o pravdepodobne najväčšom ruskom rekonštrukčnom projekte, ktorý ráta so zbúraním celých štvrtí postavených za sovietskej éry.Moskovská radnica tvrdí, že domy sú príliš zničené a zastarané. Avšak mnohí obyvatelia a aktivisti za tým vidia zámer presadiť výstavbu výškových budov v najzelenších a preto lukratívnych štvrtiach ruskej metropoly.Niekoľko stoviek ľudí sa dnes popoludní zhromaždilo pred sídlom Štátnej dumy na ďalšom zo série podobných protestov. Požadovali pritom, aby si poslanci vypočuli aj argumenty odporcov demolácie. Niektorí demonštranti pochodovali centrom Moskvy s transparentomV rámci najväčšieho projektu tohto druhu na území Ruska sa má úplne zbúrať niekoľko štvrtí panelových domov, takzvaných chruščoviek. Ide o päťposchodové bytovky postavené v 50. a 60. rokoch minulého storočia, prevažne za vlády sovietskeho vodcu Nikitu Chruščova.Návrh zákona o demolácií moskovských chruščoviek v apríli odsúhlasila v prvom čítaní ruská Štátna duma. Obyvatelia domov by sa v prípade definitívneho schválenia navrhovanej legislatívy museli vysťahovať a dostali by náhradné bývanie.