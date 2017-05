Stovky migrantov sa pokúsili preliezť cez plot do španielskej Melilly

Hraničný plot v Melilla, ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 9. mája (TASR) - Približne 300 migrantov sa dnes pokúsilo preliezť cez šesťmetrový hraničný plot, ktorý oddeľuje španielsku severoafrickú exklávu Melilla od Maroka. Mnohí z nich hádzali na policajtov kamene a iné predmety.Ako oznámili úrady v Melille, španielski a marockí policajti väčšinu migrantov zatlačili od plota, asi stovke z nich sa však podarilo dostať sa do mesta.Troch policajtov a troch migrantov museli ošetriť pre zranenia. Jedného z príslušníkov polície zranil hák, ktorý migranti použili pri lezení cez plot.Tisíce migrantov zo subsaharskej Afriky sa každoročne pokúsia vstúpiť do Španielska cez jeho dve severoafrické exklávy Ceuta a Melilla. Tých, ktorým sa to podarí, umiestnia do dočasných záchytných centier. Časom ich vrátia do krajiny pôvodu alebo prepustia.