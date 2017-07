Stovky organizácií sa uchádzajú o podporu zákazníkov Tesco

Foto: Tesco Foto: Tesco

Bratislava 16. júla (OTS) - Program ponúka podporu vo výške 1300 EUR pre každý zo 77 víťazných projektov. O víťazoch rozhodnú hlasovaním priamo v obchodoch zákazníci Tesco.Mimovládne organizácie mohli o podporu požiadať do 3. júla 2017. Do uzávierky predložili organizácie 344 žiadostí. Žiadatelia mohli predkladať projekty v kategóriách - životné prostredie, podpora vzdelávania a rozvoja zručností detí a mládeže, podpora zdravého životného štýlu, podpora športu či kultúry.Projekty pomôžu zlepšiť život v miestnych komunitách rôznymi kreatívnymi prístupmi. Pomocou príspevku 1 300 EUR chcú tento rok žiadatelia napríklad postaviť detské ihriská, pomôcť deťom v detských domovoch stráviť čas plný nových zážitkov alebo zorganizovať miestne podujatia, športové aktivity či obnoviť psie útulky. Niektoré z projektov sa zameriavajú na poskytovanie pomoci znevýhodneným, slabozrakým alebo ľuďom trpiacim vážnym ochorením. Škála nápadov je tento rok naozaj veľmi široká.Z kategórií prihlásených v súčasnom kole sa ukázalo, že podpora vzdelávania a rozvoja zručností detí je opäť najpopulárnejšia, keďže približne 20 % všetkých žiadostí sa venuje podpore práve v tejto oblasti. O zlepšenie životného prostredia sa uchádza 15 % projektov. Trojicu najpopulárnejších kategórií uzatvára 12 % projektov zameraných na zdravý životný štýl a šport. Spoločnosť Tesco dostala prihlášky zo 77 regiónov naprieč celým Slovenskom. Najaktívnejšie organizácie a obyvatelia boli z okolia Nitry, Liptovského Mikuláša a Košíc.Predchádzajúce dve kolá programuuž umožnili realizáciu mnohých unikátnych projektov. Vďaka grantu vybudovali víťazné organizácie v mestách parky a záhrady, pomohli dobrovoľníkom pri rekonštrukčných prácach v starých hradoch alebo zorganizovali letný tábor s hipoterapiou pre zdravotne postihnuté deti.V nasledujúcich týždňoch budú žiadosti vyhodnotené komisiou v zložení nezávislých odborníkov z neziskového sektora, zamestnancov Nadácie Pontis, spoluorganizátora projektu, a zamestnancov Tesca. Počas hodnotenia experti vyberú tri projekty v každom regióne, ktoré postúpia do hlasovania zákazníkov. Hlasovanie prebehne od 3. do 31. októbra 2017 v obchodoch Tesco na Slovensku. Mená víťazov sa dozvieme po 13. novembri 2017.Ďalšie informácie o súčasnej aj predošlých edíciách programu nájdete na www.tesco.sk/pomahame . Celková suma udelených grantov od Nadácie Tesco, spoluorganizátora projektu, sa opäť vyšplhá do výšky viac než 100 000 EUR.