Strach z budúcnosti – 3 rady ako sa ho zbaviť

Strach je primitívnou emóciou, ktorá sa vyvinula ako súčasť inštinktu prežitia. Je vyvolaná hrozbou nebezpečenstva, bolesti či poškodenia. Strach poháňa prirodzený inštinkt v tele, vďaka čomu dochádza k uvoľňovaniu enzýmov a zvýšeniu stavu bdelosti - ten zase podmieňuje reakcie organizmu na príslušnú situáciu („bojuj alebo uteč“, alebo v modernej reči “uzatvor životné poistenie alebo sa strachuj o svoje zdravie”).

Strach však môže byť vyvolaný aj životným zážitkom – bolesťou, traumou či rozrušením. Zároveň ho ale môže aktivovať aj strach pozorovaný u iných osôb.

Prečo vzniká strach z budúcnosti

Strach z budúcnosti narastá v modernej spoločnosti preto, že ľudia majú tendenciu podliehať tlaku svojich preťažených životov, silne závislých na materiálnom bohatstve a faktoroch, ktoré nemôžu priamo kontrolovať. „Neznáma“ budúcnosť preto u mnohých jednotlivcov vytvára strach.

Strach je schopný ovládať život človeka natoľko, že tento je príliš vystrašený aby sa vydal na životnú cestu ktorou chce ísť a to len preto, že sa bojí rizík a neistých výsledkov, ktoré by prípadná zmena priniesla. Takýto ľudia žijú v pocite neustáleho ohrozenia, čo vedie k nešťastnému a nenaplnenému životu.

Ako sa strach prejavuje

Strach z budúcnosti môže vyvolať dojem blížiaceho sa nebezpečenstva. To častokrát vedie k reakciám mimo hraníc bežného, normálneho správania jedinca. Hovoríme o stavoch agresie, paniky, rýchlych, nepravidelných a nelogických pohyboch a iných v správaní inak nepozorovaných javoch.

Strach vytvára niekoľko telesných stavov. Okrem iného vracanie, stuhnutosť či telesnú alebo spánkovú paralýzu (pocitovú aj reálnu). Strach bráni človeku byť racionálnym - ten tak prichádza o príležitosti a situácie vníma ako vytrhnuté z kontextu. A to práve kvôli vnútornému strachu, ktorý prežíva.

Konkrétne symptómy strachu

Strach spúšťa fyzické reakcie v tele, ktoré organizmus inštinktívne pripravujú na odpoveď voči nebezpečenstvu. Dochádza k zvyšovaniu hladiny cukru v krvi, k jej rýchlejšiemu prúdeniu a k ďalším symptómom ako:

• zrýchlený tlkot srdca

• lapanie po dychu

• zvýšené potenie

• svalová slabosť alebo napätie

• nevoľnosť

• závrate

• strata chuti do jedla

• sucho v ústach

• strata koncentrácie

Z dlhodobého hľadiska vedie neustály strach k nespavosti, bolestiam hlavy, k obavám z plánovania budúcnosti, k strate libida, sebavedomia či sexuálnym problémom.

3 tipy ako sa zbaviť strachu z budúcnosti

• Nie ste otrokom, ale tvorcom svojej budúcnosti

Budúcnosť nosíte vo svojej hlave a jediná možnosť ako sa s ňou spojiť je prostredníctvom svojich myšlienok. Všetko na tomto svete (oblečenie ktoré nosíte, telefón ktorý používate, atď.) existovalo najskôr ako myšlienka, nápad. Platí to aj pre vašu budúcnosť. Nečakajte čo prinesie, začnite ju tvoriť. To, na čo sa budete sústrediť, bude silnieť. Radíme preto myslieť pozitívne.

• Sústreďte sa na to, čo môžete ovplyvniť

Nemôžete predvídať a predpovedať všetko, čo sa môže stať. Nikto to so 100% istotou nedokáže. Naplneniu vášho strachu však predchádza množstvo dejov a faktorov, ktoré môžete ovplyvniť a využiť vo svoj prospech. Sústreďte sa práve na ne (uzatvorte napr. úrazové poistenie ak vás to spraví istejším) a vyvarujete sa vašich najväčších strachov.

• Naučte sa relaxovať

Skúste sa uvoľniť, zhlboka dýchajte a pokúste sa oslobodiť svoju myseľ od úzkosti a stresu. Nájdite si aktivity, ktoré zamestnajú vašu myseľ niečím iným ako priveľkým premýšľaním o tom „čo ak…“. Prosto a jasne – nájdite si stresový ventil a nebojte sa ho používať.