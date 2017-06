Štrajk bol podľa vedenia Volkswagenu zbytočný, odborári sú spokojní

Na archívnej snímke pracovníci automobilky Volkswagen Slovakia (VW SK), ktorí vstúpili do ostrého, časovo neobmedzeného štrajku v utorok 20. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Štrajk v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK) bol zbytočný, pretože nová kolektívna zmluva sa vracia k návrhu firmy z apríla. Uviedlo to dnes vedenie spoločnosti. Odborári to odmietajú s tým, že len vďaka štrajku dôjde k zvýšeniu miezd zamestnancov v súčte o 14,12 %.Vedenie na tlačovej konferencii predstavilo najdlhšiu kolektívnu zmluvu v histórii podniku. Platiť bude od 1. júna 2017 do 31. augusta 2019. K dohode s odborovou organizáciou došlo po šiestich dňoch ostrého štrajku.konštatoval predseda predstavenstva VW SK Ralf Sacht.Súčasťou novej kolektívnej zmluvy je zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o 4,7 % k 1. júnu 2017, o ďalších 4,7 % k 1. januáru 2018 a o 4,1 % od 1. novembra 2018 do 31. augusta 2019.upozornil člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť Eric Reuting.Podľa odborárov to nie je pravda. Ako na brífingu pripomenul predseda Moderných odborov Volkswagen (MOV) Zoroslav Smolinský, prvá ponuka vedenia z januára tohto roka počítala so zvýšením tarifných miezd o 1,7 %. V apríli stúpla na 4,5 % plus 4 % plus ďalšie 4 % postupne od 1. júla 2017 do 30. júna 2020. Následne sa zlepšila deň pred štrajkom a ešte viac po dvoch dňoch jeho trvania.Rokovania sa podľa Smolinského zintenzívnili po piatich dňoch štrajku. „V období dvoch rokov ísť hore o 14,12 % je úplne perfektný nárast. Zvyšuje sa tým aj priemerná mzda, od ktorej sú odvodené ďalšie veci, ako je dovolenkový či vianočný plat. My sme s týmto výsledkom maximálne spokojní,“ zhodnotil. Všetci pracovníci tiež dostanú jednorazovú platbu 500 eur k júnovej výplate.Odborom sa nepodarilo dohodnúť predĺženie prestávky o päť minút, vyrokovali však dva dni dovolenky nad rámec zákona, náhradu príjmu počas prvých troch dní pracovnej neschopnosti vo výške 40 % priemernej mzdy a zvýšene príspevkov pre dobrovoľných darcov krvi. Noví zamestnanci budú zároveň od 1. augusta 2017 nastupovať s tarifnou triedou tri, pričom doterajší zamestnanci v tarifnej triede dva budú preradení automaticky do tretej triedy.Dohoda sa podľa vedenia VW SK podarila aj preto, lebo odbory zmenili svoj vyjednávací tím.uzavrel Sacht.Do štrajku sa podľa MOV zapojilo zhruba 8500 ľudí, len za prvý deň (utorok 20. júna) ich bolo 5500.