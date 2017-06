Štrajk v bratislavskom Volkswagene môže ohroziť Škodu Auto

Ilustračná snímka. Foto: Patrik Gerši/TASR Foto: Patrik Gerši/TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Bratislava 24. júna (TASR) - Štrajk zamestnancov bratislavského závodu Volkswagenu môže mať negatívny vplyv aj na výrobu v českých závodoch automobilky Škoda Auto. Zo Slovenska totiž dostáva časť prevodoviek.Podľa informácií internetového portálu iDNES.cz odoberá Škoda Auto z bratislavského závodu niektoré mechanické prevodovky pre modely Octavia a Superb. Zásoby má aktuálne do polovice budúceho týždňa.Česká automobilka zatiaľ oficiálne o problémoch nehovorí. "Volkswagen Slovakia je jedným z našich dodávateľov prevodoviek. Výroba v Škoda Auto ide podľa plánu," uviedol hovorca Škoda Auto Zdeněk Štěpánek. Škoda kedysi vyrábala v Bratislave model Octavia, teraz v tamojšom závode vyrába už len model Citigo, ktorý je veľkosťou aj objemom predaja najmenší v ponuke automobilky.Podľa informácií iDNES.cz je automobilka pripravená riešiť prípadný nedostatok prevodoviek tým, že bude dočasne namiesto naplánovanej výroby vozidiel so slovenskými dielmi vyrábať iné. Problém by sa mal navyše vyriešiť sám: O dva týždne sa začína v Škode Auto dvojtýždňová celozávodná dovolenka.Zamestnanci Volkswagenu v Bratislave štrajkujú od stredy (21.6.) za vyššie platy. Ani v piatok (23.6.) sa nedohodli s vedením firmy, čo znamená, že ani cez víkend sa nebude vyrábať.