Štrajk v kanadskom závode GM v Ingersolle sa zrejme onedlho skončí

Detroit 15. októbra (TASR) - Vedenie americkej automobilky General Motors (GM) sa v piatok (13. 10.) dohodlo s odborovými predákmi kanadského závodu na podmienkach skončenia 26-dňového štrajku. V ontárijskom Ingersolle sa vyrábajú SUV, ktoré idú výborne na odbyt. Štrajk 2500 členov odborového zväzu Unifor sa začal 17. septembra.Dohodu musia ešte schváliť odborári v kanadskom závode.Unifor od vedenia GM žiadal, aby sa ich závod stal hlavným producentom modelu Chevrolet Equinox. Koncern ho vyrába aj v dvoch mexických továrňach.Vedenie GM uviedlo, že investovalo 800 miliónov USD (674,76 milióna eur) do závodu v Ingersolle, čím potvrdzuje, že tam chce výrobu udržať a nepremiestni ju do Mexika. Odmieta však sústredenie výroby modelu do Kanady, lebo si potrebuje pri jeho výrobe zachovať flexibilitu, aby včas odpovedalo na situáciu na trhu.Šéf Uniforu Ferry Dias obvinil spoločnosť, že vykorisťuje slabo platených mexických robotníkov na úkor dobre platených zamestnancov v Spojených štátoch a v Kanade.Štrajk v kanadskom závode GM sa konal aj vlani. Bol zameraný hlavne na mzdové otázky a benefity pre zamestnancov.(1 EUR = 1,1856 USD)