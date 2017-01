Štrajk v PPS Group speje ku koncu, takýto sa prijal kompromis

Na snímke predseda ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne (PPS) a.s. Stanislav Ľupták . Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 11. januára (TASR) - Zdá sa, že štrajk zamestnancov PPS Group Detva sa po troch dňoch skončí. Odborári sa po dlhom rokovaní so zamestnávateľom dohodli na výške tarifných miezd aj na zvyšných sporných bodoch kolektívnej zmluvy.Ako pre TASR uviedol predseda ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne Stanislav Ľupták, od pondelkového popoludnia, kedy vedenie spoločnosti vyzvalo zástupcov odborov z radov zamestnancov k spoločnému rokovaniu, sa dnes začína rysovať dohoda a zároveň konečná podoba novej kolektívnej zmluvy, platnej už na najbližšie tri roky.Podľa novej zmluvy by sa s účinnosťou od 1. januára tohto roku mala zamestnancom v podniku zvýšiť mesačná hrubá mzda aj s odmenami v priemere o 38,50 eura.konštatoval Ľupták.Ako dodal, teraz čakajú na finálne znenie novej kolektívnej zmluvy, ktorú sú pripravení po preštudovaní a opätovnom odobrení podpísať. Mandát im dáva hlasovanie zamestnancov z dnešného rána, kde zo 619 zamestnancov viac ako dve tretiny súhlasili s uzatvorením novej kolektívnej zmluvy.Zamestnávateľ v nej síce odmietol vyplatiť zamestnancom odstupné nad rámec Zákonníka práce, či riešiť bezpečnostné prestávky, na druhej strane sa podarilo presadiť zachovanie odchodného nad rámec zákona vo výške jedného až piatich platov, či zachovať benefity a sociálny program nad rámec platných zákonov.Podľa hovorcu PPS Group Ľuboša Schwarzbachera utorňajšie rokovania, ktoré sa skončili v neskorých nočných hodinách, naznačujú, že sa obe strany blížia k prelomovej dohode, a to najmä v trvaní Kolektívnej zmluvy až na obdobie troch rokov, čo v Detve ešte historicky nebolo. Navýšenie miezd o 4,5 % vníma spoločnosť ako kompromis medzi návrhom sprostredkovateľa vo výške 1,5 % a návrhom odborov vo výške 7 %.uviedol.Ako upozornil aj predseda odborov Ľupták, kým nedôjde k podpisu novej kolektívnej zmluvy a jej odobreniu zamestnancami, zotrvávajú v ostrom štrajku. Podľa neho sa ďalšie stretnutie so zamestnancami uskutoční vo štvrtok (12.1.) ráno o 6.00 hod. a tam sa definitívne rozhodne.Ako ďalej uviedol, došlo zatiaľ k ústnej dohode medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľa, že tieto tri dni štrajku budú kvalifikované ako prekážka na strane zamestnancov s náhradou mzdy vo výške priemerného zárobku. V praxi to znamená, že mzdové náklady súvisiace so štrajkom bude hradiť zamestnávateľ.