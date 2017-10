Štrajk verejných zamestnancov narušil vo Francúzsku prevádzku škôl

Policajti zatýkajú demonštranta v Paríži 10. októbra 2017. Vo Francúzsku protestujú štrajkom a demonštráciami zamestnanci štátneho sektora proti ekonomickej politike francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Paríž 10. októbra (TASR) - Celoštátny štrajk pracovníkov verejného sektora vo Francúzsku dnes narušil prevádzku škôl, nemocníc, verejných služieb a tiež vnútroštátnej leteckej dopravy. Informovala o tom dnes agentúra AP.Deväť odborových zväzov združujúcich zamestnancov verejného sektora zvolalo nadnes celoštátny protest proti reforme zákonníka práce prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá podľa nich povedie k zhoršeniu pracovných podmienok.Odbory nesúhlasia s plánom sprísniť pravidlá pre práceneschopnosť, so zmrazením platov a tiež so znížením počtu zamestnancov vo verejnom sektore v priebehu nasledujúcich piatich rokov.Národná letecká spoločnosť Air France dnes uviedla, že zruší okolo 25 percent vnútroštátnych letov kvôli štrajku časti letových dispečerov. Aerolínie však neočakávajú obmedzenia pri vybavovaní letov do vzdialených destinácií z parížskeho letiska.Ministerstvo školstva uviedlo, že do celonárodného štrajku sa dnes zapojilo okolo 17 percent učiteľov. Zatvorené boli aj niektoré školské jedálne a materské školy a tiež niekoľko stredných škôl v Paríži, kde študenti zablokovali vstupy do školských budov v rámci solidarity so štrajkujúcimi odbormi.Reformu zákonníka práce podpísal francúzsky prezident Emmanuel Macron 22. septembra. Priznal pritom, že ide o hlboké reformy, ktoré sú však podľa neho nevyhnutné pre hospodárstvo i spoločnosť. Upozornil, že predstavujú pragmatické riešenie najmä pre najmenšie podniky, ktoré vytvárajú najviac pracovných príležitostí.Už počas príprav návrhov zmien a diskusie o nich sa vo Francúzsku konalo niekoľko masových protestných demonštrácií a štrajkov.