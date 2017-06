Štrajk vo Volkswagene pokračuje, odborári sa s vedením firmy nedohodli

Na snímke pracovníci automobilky Volkswagen Slovakia (VW SK) počas tretieho dňa ostrého, časovo neobmedzeného štrajku 22. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Štrajk v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK) zrejme ešte nejaký čas potrvá. Ani dnešné 13. kolo kolektívneho vyjednávania totiž neprinieslo dohodu medzi odborármi a vedením spoločnosti. Moderné odbory Volkswagen sa boli o návrhoch radiť so zamestnancami.Ich predseda Zoroslav Smolinský štrajkujúcich ľudí informoval, že zamestnávateľ ponúka zvýšenie tarifných tried o 4,5 % od 1. júna do 31. decembra tohto roka a o ďalších 4,5 % od 1. januára 2018 do konca budúceho roka. Zároveň ponúka jednorazovú platbu vo výške 350 eur a v auguste 2018 ďalších 200 eur.povedal Smolinský. Zamestnávateľovi navrhli od 1. júna 2017 do 31. decembra 2018 zvýšenie miezd spolu o 13,9 %, a to na dve časti. Od 1. júna tohto do 30. mája budúceho roka navrhli nárast o 8,9 % a od 1. júna do 31. decembra 2018 o 5 %.pýtal sa Smolinský štrajkujúcich. Tí sú odhodlaní v štrajku pokračovať.