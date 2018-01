ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ POKRAČUJE: Napätá situácia v Embracu trvá týždeň

Na archívnej snímke robotník vyberá cievku do kompresora na jednej z liniek závodu na výrobu kompresorov Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Spišská Nová Ves 15. januára (TASR) – Ani ďalšie kolo rokovaní v závere minulého týždňa neprinieslo riešenie v spišskonovoveskom závode Embraco. Spoločnosť sa stále nedohodla so zamestnancami na zvýšení platov a tí ostávajú v štrajkovej pohotovosti. Pre TASR to uviedol predseda základnej organizácie Odborového zväzu (OZ) KOVO Juraj Hojnoš.priblížil situáciu s tým, že v prípade štrajku plánujú aj protestný pochod, ako to bolo vlani po neúspešných rokovaniach s vedením fabriky na výrobu kompresorov a kondenzačných jednotiek.Napätá situácia vládne u tohto najväčšieho zamestnávateľa na Spiši už týždeň. Pre štrajkovú pohotovosť sa jeho zamestnanci rozhodli po tom, čo postup kolektívneho vyjednávania nejde podľa ich predstáv. Základnou požiadavkou je zvýšenie miezd o 10 percent a forma 13. a 14. platu. V súčasnosti tu pracuje približne 2400 ľudí.