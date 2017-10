Strana japonského premiéra je favoritom v nadchádzajúcich voľbách

Na archívnej snímke japonský premiér Šinzó Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 12. októbra (TASR) - V blížiacich sa parlamentných voľbách v Japonsku môže dosiahnuť výrazné víťazstvo strana pravicovo-konzervatívneho premiéra Šinzóa Abeho. Z dnes zverejnených výsledkov prieskumu pre agentúru Kjódó vyplýva, že Abeho Liberálnodemokratická strana (LDP) získa spolu s menším koaličným partnerom, stranou Kómeitó, viac ako 300 zo 465 kresiel v dolnej komore parlamentu.Novozaložená konzervatívna Strana nádeje tokijskej guvernérky Juriko Koikeovej by sa podľa tohto prieskumu mohla stať po voľbách 22. októbra druhou najsilnejšou v parlamente, aj keď s približne 60 mandátmi by jasne zaostala za vládnucou LDP.Popularita Abeho vlády výrazne klesla v prvom polroku po sérii škandálov, následne však jej preferencie znova stúpli v súvislosti s raketovými a jadrovými skúškami Severnej Kórey.Abeho to viedlo k vyhláseniu predčasných volieb. Potom však prekvapivo došlo k dramatickej zmene na politickej scéne v krajine, keď Koikeová so svoju novou stranou vyhlásila Abemu boj, hoci sama sa o kreslo v dolnej komore parlamentu neuchádza.Súčasne sa dosiaľ najväčšia opozičná Demokratická strana (DPJ) rozštiepila na dve časti - mnohí jej členovia kandidujú za Koikeovej konzervatívnu stranu a iní sa pridali k stredoľavej liberálnej Ústavnej demokratickej strane (PKD), ktorá vznikla len 2. októbra.Ak voľby dopadnú podľa najnovších prieskumov, budú v Japonsku v najbližšej budúcnosti dominovať dve pravicovo-konzervatívne strany, píše agentúra DPA. Koikeová rovnako ako Abe podporuje vojenské misie v zahraničí a zmenu povojnovej pacifistickej ústavy Japonska.