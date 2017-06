Strana Macrona by vo voľbách získala najviac kresiel od čias de Gaulla

Novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. júna (TASR) - Politická strana Republika vpred (LREM) Emmanuela Macrona má v nastávajúcich voľbách najlepšie vyhliadky na získanie najväčšej parlamentnej väčšiny, akú strana nejakého francúzskeho prezidenta dosiahla od roku 1968, keď s drvivou prevahou zvíťazil Charles de Gaulle, vyplýva z dnešných predvolebných prieskumov.Takáto väčšina by Macronovej vláde dala silný mandát na presadzovanie ekonomických reforiem.LREM, ktorá bola založená iba vlani v apríli pod názvom Vpred! a medzičasom spôsobila zásadný prevrat na francúzskej politickej scéne, by 11. júna v prvom kole parlamentných volieb podľa spoločnosti Ipsos Sopra-Steria získala 29,5 percenta odovzdaných hlasov, informuje agentúra Reuters.V druhom kole volieb 18. júna by LREM so značným náskokom pred ostatnými stranami obsadila 385 až 415 kresiel v 577-člennej dolnej komore parlamentu, vyplýva z prieskumu.Výsledky sa zhodujú aj so zisteniami spoločnosti Cevipof, ktorá prieskum v piatok 2. júna zrealizovala pre denník Le Monde. Konzervatívni Republikáni (LR) a ich spojenci by dostali 23 percent hlasov, Národný front (FN) krajne pravicovej líderky Marine Le Penovej 17 percent, ultraľavicové Nepokorené Francúzsko (La France insoumise) 12,5 percenta a socialisti 8,5 percenta.