Strana NAJ chce ročne postaviť aspoň 25.000 nájomných bytov a domov

Bratislava 26. júla (TASR) - Masová výstavba nájomných bytov a nájomných rodinných domov po celom Slovensku, ktorých by malo ročne pribudnúť minimálne 25.000. Také sú plány strany NAJ v rámci sociálnej "revolučnej" politiky. TASR o tom dnes informoval predseda strany Viktor Béreš.Mesačné nájomné v domoch by pritom nemalo presiahnuť 110 eur, v prípade bytov sumu 100 eur s tým, že po 25 rokoch by si ich nájomníci mohli odkúpiť do osobného vlastníctva. Nájomné domy by podľa vedenia strany mali byť ponúkané hlavne rodinám s aspoň jedným dieťaťom a rodiny by si tak zároveň nemuseli brať hypotekárne úvery od komerčných bánk. Strana chce týmto opatrením najmä stabilizovať mladých ľudí a strednú generáciu. Ďalším cieľom je dokázať, že Slovensko bude moderná krajina a bude tu fungovať silný sociálno-právny štát.dodal Béreš.