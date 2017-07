Strana NAJ chce vyššie dôchodky, mzdy aj nižšie dane

Na snímke členovia strany Nezávislosť a jednota (NAJ) zľava expertka na zahraničné veci Emília Danišová, expert na obranu a bezpečnosť Zdenko Očovan, splnomocnenec strany Nezávislosť a jednota (NAJ) Viktor Béreš, expert pre školstvo Adam Šepetka a expertka pre dôchodcov Juliána Kozáková počas tlačovej konferencie strany NAJ a predstavenia jej vedenia, programových téz a jej politických cieľov, 3. júla 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 3. júla (TASR) - Modernizácia štátnych nemocníc, minimálny dôchodok aj mzda 550 eur, viac slovenských výrobkov v obchodoch či nižšie dane a odvody. To sú niektoré z opatrení, ktoré sľubuje novovzniknutá strana Nezávislosť a Jednota (NAJ). Ministerstvo vnútra ju zaregistrovalo 23. júna. Predstavil ich dnes predseda strany Viktor Béreš spolu so svojím tímom. Za prioritu označil zdravotníctvo.uviedol Béreš. Mieni tiež zaviesť minimálny dôchodok na úrovni 550 eur. V takejto výške by mala byť aj minimálna mzda s tým, že do troch rokov sľubuje strana nárast minimálnej mzdy na 1000 eur. Zvýšiť chce aj opatrovateľský i rodičovský príspevok a dôchodcom dať nárok na jeden liečebný týždeň zadarmo. NAJ ďalej sľubuje zmenu metodiky vyučovania v školách a nemieni podporovať súkromné školy.Avizuje tiež nižšie dane a odvody. Mieni podporovať malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Do obchodu chce dostať viac slovenských výrobkov a zriadiť štátno-súkromné farmy. Tie mieni NAJ založiť v okresoch s vysokou nezamestnanosťou a zároveň plánuje podporovať agroturistiku.Predseda hovorí aj o stavaní nájomných bytov s nízkym nájomným.doplnil Béreš. V tejto spoločnosti by podľa jeho predstavy mali pracovať väzni. "Mpodotkol.NAJ chce tiež postaviť tri nové väznice a posadiť za mreže všetky "Gorily". Žiada tiež zrušiť zmluvy medzi štátom a firmami oligarchov a chce skonfiškovať majetky zbohatlíkom, ktorí nelegálne nadobudli svoj majetok. Zároveň mieni zriadiť Špecializovaný súd II. stupňa, zaviesť hmotnú zodpovednosť členov vlády a vedúcich štátnych úradníkov a vybudovať energetickú sebestačnosť.Béreš predstavil aj svoj tím. Expertom na školstvo je v ňom Adam Šepetka, na hospodárstvo a financie Anton Gajdoš, na kultúru a osvetu Peter Kocai. Zástupcu v tíme majú aj manuálne pracujúci ľudia, je ním Roman Hílek.