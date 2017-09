Strana NAJ sľubuje bezplatnú prímestskú dopravu v Košickom kraji

Viktor Béreš Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Košice 21. septembra (TASR) – V prípade, že strana Nezávislosť a Jednota (NAJ) uspeje vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), zabezpečí v Košiciach dopravu zadarmo v prímestskej autobusovej doprave pred dôchodcov, študentov a invalidov. Strana to oznámila dnes na tlačovej konferencii v Košiciach.uviedol predseda strany Viktor Béreš.Na otázku, z čoho chcú bezplatnú dopravu financovať odpovedal, že sú pripravení na úspory.tvrdí Béreš.Podľa jeho slov, chcú v Košiciach postaviť i najväčší a najmodernejší domov dôchodcov.vysvetlil.Strana vystupuje proti oligarchom a finančným skupinám. V sobotu 23. septembra pripravuje v Košiciach protestné zhromaždenie proti výrubom a vývozu dreva do zahraničia. Rovnaký protest sa konal v polovici augusta v Bratislave.dodal Béreš.Strana NAJ ako kandidáta na predsedu KSK do jesenných volieb postavila manažéra a učiteľa Adama Šepetku.O post predsedu KSK sa celkovo uchádza 15 kandidátov. Primátor mesta Košice Richard Raši kandiduje za koalíciu Smer-SD, SMK–MKP, Strana zelených Slovenska a Starostovia a nezávislí kandidáti. Rastislava Trnku nominovala koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a Šanca. Karola Patakyho nominovala koalícia Most-Híd a SKOK.Jednotlivé politické subjekty nominovali Jarmilu Tkáčovú (SNS), Rudolfa Botku (Nový parlament), Jozefa Červeňáka (Rómska iniciatíva Slovenska), Oliver Petrík (Jednota – ľavicová strana Slovenska), Lukáša Sisáka (KSS), Jána Struka (SMS) a Štefana Surmáneka (ĽSNS).Medzi štyrmi nezávislými kandidátmi sú Róbert Bačinský, Jozef Bobík, Jaroslav Džunko a Vladislav Stanko.