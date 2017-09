Strana Šanca bude mať vo voľbách VÚC kandidáta na post predsedu v PSK

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Strana Šanca bude mať v novembrových voľbách do VÚC 52 kandidátov na poslancov a vlastného kandidáta na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.TASR o tom informovala samotná strana.uviedol predseda strany Viliam Novotný.Strana zároveň podporuje aj nezávislých kandidátov na posty predsedov VÚC - Jána Luntera v Banskobystrickom kraji a Jána Mrvu v Bratislavskom kraji. Ako pripomenula, zároveň vstúpila aj do veľkých stredopravých koalícií spolu s SaS, OĽaNO-NOVA, KDH a ďalšími stranami na podporu kandidátov na predsedov VÚC - Jána Grešša v Nitrianskom kraji a Rastislava Trnku v Košickom kraji. Podporuje i kandidáta veľkej koalície Jozefa Viskupiča v Trnavskom kraji, informuje.zdôraznil Novotný.Kandidát na predsedu kraja, 47-ročný František Oľha je rodený Prešovčan. Tu zároveň aj žije a podniká v rodinnej firme Cofin. Jeho politický program sa opiera o riešenia vážnych problémov Prešovského kraja - vysokej nezamestnanosti, rómskej problematiky, cestnej infraštruktúry, škôl, ktoré nepripravujú mladých na trh práce, kvality a dostupnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Do kampane vstúpil so sloganom Zmením Prešovský kraj k lepšiemu.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra a majú stáť viac ako 10 miliónov eur. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.Predsedom kraja sa môže stať obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 25 rokov. Za krajského poslanca môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje. V deň volieb musí mať aspoň 18 rokov. Právo voliť majú občania SR aj cudzinci, ktorí sú obyvateľmi daného kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia vek 18 rokov.