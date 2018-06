Strana #Sieť mení názov na Slovenskú konzervatívnu stranu

NR SR. Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. júna (TASR) - Strana #Sieť mení svoj názov, po novom sa bude volať Slovenská konzervatívna strana (SKS). Rozhodli o tom delegáti na sneme v Polomke. Činnosť SKS sa sústredí na priority, ktoré považuje pre Slovensko za kľúčové - bezpečnosť, rozvoj a prosperitu. TASR o tom informoval predseda strany Ivan Zuzula.uviedol Zuzula.Predseda SKS upozornil, žePreto považuje presadzovanie konzervatívnych postojov a ich aplikáciu v politike za mimoriadne dôležitú.Cieľom politiky strany je podľa Zuzulu zrealizovať víziu fungujúceho štátu, v ktorom prosperujú snaživí a čestní ľudia. Informoval, že delegáti snemu sa zhodli, že SKS sa zapojí do komunálnych volieb, prezidentských volieb aj do volieb do Európskeho parlamentu.