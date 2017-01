Strana slobodných vyzvala na legislatívny zákaz ´fašistického islamu´

Predseda rakúskej politickej strany Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) Heinz-Christian Strache, archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Viedeň 14. januára (TASR) - Predseda rakúskej krajne pravicovej Strany slobodných (FPÖ) Heinz-Christian Strache vyzval dnes na zavedenie zákona, ktorý by zakazoval "fašistický islam" a moslimské symboly s tvrdením, že toto náboženstvo by mohlo vyhubiť európsku spoločnosť.Strache spresnil, že legislatíva by bola podobná existujúcemu zákonu o zákaze nacistických symbolov.vyhlásil Strache na mítingu FPÖ v Salzburgu.Koaličná Ľudová strana (ÖVP) v stredu vyzvala na zníženie počtu žiadostí o azyl podaných za uplynulý rok na polovicu, teda na 17.000, na čo Strache reagoval slovami:V Rakúsku s 8,7 miliónmi obyvateľov žije 600.000 moslimov.Krajina od leta 2015 zaregistrovala viac než 130.000 žiadostí o azyl podaných osobami utekajúcimi pred vojnou a chudobou z krajín ako Afganistan, Irak a Sýria.Protimoslimský odkaz FPÖ bol dobre prijatý značnou časťou rakúskych voličov vo vlaňajších prezidentských voľbách. Hoci kandidát FPÖ Norbert Hofer bol v druhom kole porazený nominantom Sociálnodemokratickej strany (SPÖ) Alexandrom Van der Bellenom, dostal 47 percent hlasov.