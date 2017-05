Strana TOP 09 by chcela voľby stihnúť ešte pred prázdninami

Miroslav Kalousek. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Praha 3. mája (TASR) - Česká opozičná strana TOP 09 pokladá za najlepšie riešenie vládnej krízy v Česku konanie predčasných volieb do konca júna. Uviedol to dnes šéf strany Miroslav Kalousek, ktorý ale pripustil, že by mohlo byť technicky náročné tento termín stihnúť. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Podľa Kalouska je zrejmé, že skutočnú zmenu môžu priniesť iba voľby, a ideálne by bolo uskutočniť ich do konca júna.povedal.Riadny termín volieb do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, je piatok 20. októbra a sobota 21. októbra. TOP 09 by sa nebránila ani voľbám začiatkom septembra, ak by sa na tom zhodla väčšina, vyjadril sa Kalousek k návrhu, ktorý predložila opozičná ODS.Kalousek povedal, že už vtedy, keď sa začalo hovoriť o podozrení z dotačného podvodu, mal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ministra financií a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša z vlády odvolať.Súčasné rozhodnutie Sobotku podať demisiu vlády pokladá Kalousek za nestatočný a alibistický krok. Premiér "nesie plnú zodpovednosť za Babišove nepoctivé praktiky" a problém mal riešiť v rámci svojich ústavných právomocí, uviedol Kalousek.Sobotka presunul oznámením demisie rozhodovanie na plecia prezidenta Miloša Zemana a ten podľa šéfa TOP 09 urobí to, "čo vyhodnotí sám pre seba a pre svoje znovuzvolenie (v prezidentských voľbách) ako najlepšie". A nebude pritom brať ohľad, čo je najlepšie pre Českú republiku, dodal Kalousek na adresu Zemana.Priame voľby prezidenta by sa mali konať najneskôr 19. a 20. januára 2018.Premiérova avizovaná demisia predstavuje vyvrcholenie vnútrokoaličných sporov okolo podnikateľských aktivít vicepremiéra, ministra financií a šéfa ANO Babiša.