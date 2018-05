Strany M5S a LN potrebujú na koaličnú dohodu ešte niekoľko dní

Na snímke Luigi Di Maio, líder M5S. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 14. mája (TASR) - Talianske protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN) budú na dosiahnutie koaličnej dohody potrebovať. Uviedol to podľa agentúry DPA v pondelok líder M5S Luigi Di Maio.povedal Di Maio po stretnutí s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom.Mattarella stanovil nedeľu za posledný termín, dokedy sa mala prelomiť patová situácia po nerozhodnom výsledku, ktorý priniesli marcové voľby. Di Maio v nedeľu večer uviedol, že s LN absolvovalirokovací deň a dohodli sa na programe budúcej koaličnej vlády. Diskusie o tom, kto povedie budúcu koalíciu, však budú medzi nimi naďalej pokračovať. Podľa lídra M5S sa však premiérom nestane technokrat.Parlamentné voľby v Taliansku zo 4. marca priniesli najväčší úspech protisystémovému M5S a stredopravicovej koalícii, ktorej súčasťou je LN a strana expremiéra Silvia Berlusconiho Vpred Taliansko (FI). Ani jeden subjekt však nezískal v parlamente absolútnu väčšinu. Líder M5S Luigi Di Maio odmietol byť súčasťou vlády, v ktorej by bol aj Berlusconi.Doterajších päť kôl rokovaní o vytvorení novej vlády bolo neúspešných a niektorí analytici očakávali, že prezident Mattarella minulý týždeň vymenujevládu, ktorej úlohou by bolo schváliť nový rozpočet a pripraviť predčasné voľby na začiatok roka 2019. Strany M5S a LN ho však prekvapujúco požiadali, aby ešte počkal, a začali opätovne rokovať o možnom konsenze.