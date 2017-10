Strany zamýšľanej vládnej koalície v Nemecku už rokujú spoločne

Nemecká kancelárka a líderka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová (vľavo) a bavorský guvernér a šéf Kresťanskosociálnej únie CSU Horst Seehofer sa vyjadrujú pred koaličnými rokovaniami o zostavení vlády s liberálmi a Stranou zelených tri týždne po parlamentných voľbách v Nemecku, v Berlíne 20. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 20. októbra (TASR) - Necelé štyri týždne po voľbách do nemeckého Spolkového snemu sa v piatok prvýkrát stretli vrcholní predstavitelia všetkých štyroch politických zoskupení, ktoré zvažujú vytvorenie novej vládnej koalície.Tzv. sondážne rokovania v úplnom formáte, zahŕňajúcom konzervatívcov, liberálov a zelených, majú prebiehať niekoľko týždňov v rôznom zložení. Zameriavať sa budú na celkove 12 tematických okruhov, informovala agentúra DPA. Miestom rokovaní sú priestory združenia nemeckých zákonodarcov v Berlíne.Kancelárka Angela Merkelová, ktorá stojí na čele Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), sa krátko pred začiatkom piatkového stretnutia vyjadrila, že v nadchádzajúcom procese sa ukáže, ale aj vôľa hľadať spoločné záujmy. "ubezpečila volebná víťazka.Popri CDU a sesterskej Kresťanskosociálnej únie v Bavorsku (CSU) sú účastníkmi rokovaní liberálna Slobodná demokratická strana (FDP) a zoskupenie Zväz 90/Zelení. Prvé oddelené stretnutia predstaviteľov bloku CDU/CSU s liberálmi a zelenými sa uskutočnili už v stredu.Cieľom je vytvoriť v Nemecku prvý raz trojstrannú vládnu koalíciu, ktorá má vystriedať doterajšie spojenectvo CDU/CSU so sociálnymi demokratmi. Tí oznámili odchod do opozície vzhľadom na svoj volebný výsledok, ktorý bol pre stranu najhorší od roku 1949. Zamýšľaná koalícia býva označovaná prívlastkom "jamajská", a to vzhľadom na charakteristické farby politických síl, ktoré by mali byť jej súčasťou.Očakáva sa, že začaté rokovania budú zdĺhavé, pričom ku "kritickým témam" podľa DPA patria utečenecká politika, ďalšie smerovanie Európy, energetická a klimatická politika či znižovanie daňového zaťaženia.