Strašidlá na bojnickom festivale líči majsterka vo facepaintingu

Bojnice 3. mája (TASR)- Tragický osud poľského kniežaťa a niekdajšieho uhorského palatína Vladislava Opoľského môžu spoznať návštevníci zámku v Bojniciach počas Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel. Druhá etapa festivalového príbehu pod názvom Bosorka začala dnes a potrvá do 6. mája.



"Hlavnou postavou tohtoročného festivalu je Vladislav Opoľský, ktorý za zásluhy získal aj Bojnický hrad. Nikde ale nie je doložené, že by tu niekedy bol a práve tu sa využil priestor na fantáziu, ktorý využil režisér podujatia a vystaval zaujímavý príbeh o Opoľskom, jeho panošovi Tadeušovi a krásnej bylinkárke Júlii," pripomenula kultúrno- propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM)- Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Príbeh o Opoľskom, v ktorom sa začne objavovať i bosorka, prilákal do Bojníc podľa nej počas prvých dní konania festivalu od 27. apríla do 1. mája takmer 10.000 návštevníkov z celého sveta.



"Zaujímavý je už samotný príbeh, ale zaujímavé je aj zákulisie. Účinkuje tu 80 účinkujúcich, ktorí skúšajú od januára tohto roka. Všetci prechádzajú rukami skúsených maskérov pod vedením Lívie Boliešikovej, ktorá je majsterkou Európy v bodypaintingu a facepaintingu," priblížila Gordíková.





Poznamenala, že účinkujúci sú výborne nalíčení a namaskovaní, atmosféru ešte viac dopĺňajú kontaktné šošovky, ktoré použili maskéri pre zvýraznenie ich pohľadu. "Medzi zaujímavosti patrí aj to, že máme tri veľké tanečné choreografie počas prehliadky a máme aj spevákov, ktorí počas predstavenia spievajú celý deň naživo," doplnila.



Počas prehliadky použilo múzeum viacero špeciálnych efektov, ktoré však jeho kultúrno-propagačná manažérka nechcela prezradiť, aby neochudobnila návštevníkov o zážitok, moment prekvapenia či strachu.