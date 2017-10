Stratená Jantárová komnata by mohla byť v jaskyni v Krušných horách

Ilustračné foto Foto: commons.wikimedia.org Foto: commons.wikimedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. októbra (TASR) - Stratená Jantárová komnata by mohla byť skrytá v jednej z jaskýň v Krušných horách na juhu Saska. Napísal to v pondelok britský denník The Daily Mail s odvolaním sa na trojicu nemeckých vedcov.Svoje pátrania tam začali 73-ročný homeopat Leonard Blume, 67-ročný vedec Günter Eckardt a 71-ročný odborník na radary Peter Lohr v septembri tohto roku po tom, ako sa na nich ešte v roku 2001 nakontaktoval "spoľahlivý zdroj", ktorý ich ubezpečil, že Jantárová komnata je práve v tejto lokalite blízko Drážďan.Podľa agentúry RIA Novosti Lohr a pomocou radaru preskúmal pôdu v Princovej jaskyni, pričom tam našiel dutiny podobné bunkrom. Na stromoch v blízkosti jaskyne sa zasa našli stopy po oceľových kábloch, aké mohli byť použité pri spúšťaní debien s nákladom. Podľa zistení z radaru sa pod jaskyňami skrýva sieť tajných tunelov, vyhlásil Eckardt podľa The Daily Mail.Prvé zmienky o tejto jaskyni pochádzajú z roku 1455, ale akékoľvek záznamy z čias Tretej ríše v archívoch chýbajú, čo podľa odborníkov môže svedčiť o tom, že boli z nejakého dôvodu zničené.Lohr tvrdí, že v prospech ich teórie hovorí aj skutočnosť, že neďaleko od Princovej jaskyne viedla železničná trať, na ktorej očití svedkovia v apríli 1945 videli vlak z Königsbergu, dnešného Kaliningradu.Lohr sa domnieva, že v daných jaskyniach by mohol byť skrytý aj poklad posledného nemeckého cisára Viliama II.Trojica vedcov teraz zháňa financie na pokračovanie svojich výskumov.Barokovú Jantárovú komnatu vytvorili z jantáru, zlata a drahokamov nemeckí majstri pre pruského kráľa Fridricha I., potom ju ako dar dostal ruský cár Peter I. V roku 1941 ju nemecké jednotky odviezli z Katarínskeho paláca a odviezli do Königsbergu, kde jantárové panely vystavili v tamojšom Kráľovskom zámku. Pri ústupe Wehrmachtu na jar 1945 sa komnata stratila. Medzi možnými miestami, kde by mohla byť skrytá, sa spomína Kaliningradská oblasť, Nemecko, Poľsko i Česko.Podľa odhadov by komnata na trhoch s umením mala cenu najmenej 255 miliónov dolárov.