Stratená Rodinova busta Napoleona zdobila 85 rokov radnicu v USA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. októbra (TASR) - Autorom mramorovej busty cisára Napoleona, ktorá 85 rokov zdobila radnicu v meste Madison v okrese Morris v americkom štáte New Jersey, je francúzsky sochár Auguste Rodin.Pôvod sochy potvrdil znalec Jerome Le Blay ešte v roku 2015, ale úrady z bezpečnostných dôvodov čakali s odhalením identity autora diela v hodnote niekoľkých miliónov dolárov do stredy. Dielo teraz opustí madisonskú radnicu a bude zapožičané do filadelfskej galérie Museum of Art.Socha bola v rokoch 1915-29 vystavená v Metropolitnom múzeu v New Yorku. Potom sa jej majiteľkou stala filantropka Geraldine Rockefellerová Dodgeová. Úrady sa domnievajú, že niekedy okolo roku 1942 Dodgeová bustu spolu s ďalšími umeleckými dielami darovala radnici v Madisone.Busta bola potom desaťročia vystavená v reprezentatívnych priestoroch miestnej radnice: kým umenovedci jej stopu na celý tento čas stratili, v meste sa rokmi zabudlo na to, o akú vzácnosť ide. Starosta mesta Robert Conley však pre agentúru AP uviedol, že v Madisone sa občas hovorilo, že "Podľa odhadov odborníkov má socha hodnotu od štyroch do 12 miliónov dolárov.