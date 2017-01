Stratfor predpovedá kroky strednej a východnej Európy ohľadne Ruska

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Austin 5. januára (TASR) - Krajiny strednej a východnej Európy zaujmú tento rok obranné postavenie pred tým, čo vnímajú ako potenciálnu ruskú agresiu, a pred nevypočítateľnosťou, ktorá obklopuje americkú zahraničnú politiku. Píše o tom vo svojej prognóze na rok 2017 americká súkromná konzultačná spravodajská agentúra Stratfor.Na čele toho pohybu bude Poľsko, ktoré sa pokúsi posilniť politickú, ekonomickú a vojenskú spoluprácu so svojimi susedmi. Poľsko taktiež politicky a finančne podporí vládu na Ukrajine a bude lobovať u západných členských krajín Európskej únie, aby zachovali tvrdý postoj voči Moskve, a to hájením pokračovania sankcií, zvyšovaním výdavkov na armádu atď. Tento postoj pobaltské štáty a Švédsko pravdepodobne podporia.Varšavu však bude zrejme zneisťovať administratíva novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Poľská vláda sa ale bude naďalej snažiť udržiavať dobré vzťahy s Bielym domom, ktorý stále háji permanentnú prítomnosť NATO v regióne.Samozrejme, nie všetky krajiny budú rovnakým spôsobom reagovať na toto nové geopolitické prostredie, píše Stratfor. Podľa neho napríklad Maďarsko alebo Slovensko nemajú rovnaký pocit naliehavosti ako Poľsko, pokiaľ ide o Rusko, takže ich účasť na preventívnych opatreniach môže byť umiernenejšia.Snahy Moskvy využiť spory v Európskej únii povedú k napätiu v nemecko-ruských vzťahoch. Nemecko sa bude snažiť udržať sankcie voči Rusku v platnosti, bude však čeliť odporu niektorých členských krajín EÚ, ktoré by radšej sankcie zrušili v záujme zlepšenia svojich vzťahov s Moskvou. Nemecko bude taktiež hájiť spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany ako spôsob na vyrovnanie sa s neistotou ohľadne NATO a Ruska. Nemecká vláda bude aj naďalej politicky a finančne podporovať Ukrajinu, nie však vojensky.Rusko medzitým využije spory v EÚ tak, že podporí euroskeptické politické strany a bude sa snažiť spolupracovať s priateľskejšími vládami v EÚ. Niektoré krajiny vrátane Talianska, Francúzska a Rakúska budú zastávať zlepšenie vzťahov s Ruskom, čím dajú Moskve lepšiu šancu na zrušenie sankcií. Zmiernenie niektorých úrovní sankcií možno očakávať do konca roka 2017, dodáva Stratfor.