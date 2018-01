Stratfor: Rusko zrejme urobí posun v otázke jednotiek OSN v Donbase

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Austin 14. januára (TASR) - Americká súkromná konzultačná spravodajská agentúra Stratfor predpovedá, že Rusko tento rok pravdepodobne urobí posun v otázke mierových jednotiek OSN v Donbase.Hoci Spojené štáty a Rusko budú pokračovať vo vyjednávaní a je možné, že v otázke umiestnenia mierových jednotiek OSN v oblasti Donbasu nastane určitý pokrok, nedá sa očakávať, že by sa situáciu v oblasti podarilo v roku 2018 komplexnejšie vyriešiť, uvádza Stratfor vo svojej prognóze na rok 2018.Podľa analytikov agentúry Stratfor situáciu na Ukrajine ovplyvní príprava na prezidentské a parlamentné voľby naplánované na rok 2019, prvé od predčasných volieb v roku 2014. Tie nasledovali po povstaní vyvolanom protestmi na Majdane. Pouličné protesty, ale aj zmeny vo vláde či predčasné voľby môžeme očakávať aj tento rok, predpovedajú analytici.Nemalo by to však znamenať, že sa Ukrajina, ktorá je aj naďalej konfrontovaná s vojnou vo východnej časti svojho územia, prestane orientovať na Západ, uvádza sa v analýze.Stratfor predpokladá, že Spojené štáty a ich západní spojenci budú naďalej Ukrajine poskytovať ekonomickú a bezpečnostnú podporu, ako aj poradenstvo v politických otázkach. Pre ukrajinskú administratívu bude aj naďalej prioritou prehlbovanie spolupráce s Poľskom a pobaltskými štátmi, a to najmä v ekonomických a bezpečnostných otázkach, ako aj v energetike.Nestabilnú situáciu na Ukrajine sa bude snažiť využiť Rusko, ktoré zvýši intenzitu tzv. hybridnej vojny a pravdepodobne budeme svedkami častejších kyberútokov, a možno aj násilných činov spáchaných na prozápadne orientovaných predstaviteľoch krajiny, predpokladá Stratfor.