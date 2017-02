Stratila všetko. Chce jediné: POMSTU

Ava McCarthyová: Mŕtve tajomstvo Foto: Vydavateľstvo Ikar Foto: Vydavateľstvo Ikar



Silnejšie zovrela zbraň. Hľadela na jeho pekne tesaný profil, na tmavé vlasy na golieri. Pôsobil šarmantne, úplne normálne. Preto bol taký hrozný.

„Prečo si jednoducho nezabil mňa, Ethan? Ja som chcela odísť, Abby neurobila nič.“ Teraz vzlykala. „Pre zmilovanie Božie, prečo si nezabil mňa?“

V očiach sa mu zračil prefíkaný výraz, neodpovedal. Potom uprel pohľad znova na cestu.

„Nikto nemôže nič dokázať.“

Ale Jodie nepotrebovala počuť jeho odpoveď. Vedela, prečo to urobil. Zabil svoju dcérku, aby vytrestal Jodie.

Odplata.

Zvrátená pomsta za nevydarené manželstvo, posledný monštruózny prejav nadvlády – vedel, že ak zabije Abby a Jodie nechá žiť, jeho manželka bude do konca života trpieť.

V žalúdku akoby mala olovo, kŕče odporu jej zvierali útroby, hrdlo, mozog, a ten prúd bol taký silný, až mala pocit, že ju pochová.

Zhlboka sa nadýchla. Znova vyhľadala to mŕtve miesto. Potom zdvihla zbraň a priložila mu ju na hlavu.

„Jodie? Preboha!“

Ani manželstvo s dominantným Ethanom McCallom jej neprinieslo vytúžený pokoj a šťastie. A keď jedného dňa príde o svoju trojročnú dcérky Abby, nemá už prečo žiť. Je rozhodnutá vziať si život, no ešte predtým musí vykonať jednu vec.A to zabiť muža, ktorý je podľa nej zodpovedný za smrť jej dcéry.Musí zabiť Ethana. Svojho zdanlivo dokonalého manžela, ktorý však skrýva viac než len svoju skutočnú povahu. A len čo vyjde na povrch najdesivejšie tajomstvo z jeho minulosti, Jodie sa ocitne na pokraji síl...Budú to iba dva rýchle výstrely – jeden pre neho, druhý pre ňu...Lenže situácia sa jej trocha vymkne spod kontroly a séria šokujúcich odhalení akoby nemala konca-kraja.

Ava McCarthyová je írska spisovateľka. Šesť rokov pracovala na Londýnskej burze ako počítačový expert, dnes je známa ako autorka detektívnych románov.Doteraz má na konte voľne nadväzujúcu sériu troch trilerov s hlavnou postavou súkromnej detektívky Harry Martinezovej.Napínavý psychologický triler Mŕtve tajomstvo je zatiaľ poslednou Avinou knihou. Jej romány boli preložené do 13 svetových jazykov.