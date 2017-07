Stratili ste na dovolenke peňaženku alebo ju ukradli?Toto treba urobiť

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Strata alebo odcudzenie peňaženky je nepríjemná vec. A to zvlášť vtedy, keď je človek na dovolenke stovky či tisíce kilometrov od domova a príde o kreditnú kartu aj všetku hotovosť.V takomto prípade je podľa analytika spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Romana Müllera dôležité okamžite kontaktovať svoju banku so žiadosťou o zablokovanie kreditky.uviedol Müller.S peniazmi môžu podľa neho následne dovolenkárovi pomôcť príbuzní alebo priatelia doma na Slovensku. Existujú totiž služby, prostredníctvom ktorých môžu zaslať peniaze online a turista si ich vyberie priamo na pobočke v zahraničí.Müller zároveň radí, aby turista oznámil svojej banke pred odletom, že sa chystá do menej obvyklých turistických destinácií, ako sú napríklad Laos, Vietnam či Keňa.vysvetlil analytik. Tieto platby totiž môžu byť banke podľa neho podozrivé, zvlášť ak daný klient nepatrí medzi vášnivých cestovateľov a v juhovýchodnej Ázii alebo Afrike je prvýkrát.Analytik súčasne odporúča dovolenkárom, ktorí cestujú autom, aby si preštudovali zvláštnosti v pravidlách cestnej premávky v krajinách, cez ktoré prechádzajú.opísal. Napríklad v Rakúsku si podľa neho treba dávať pozor na rýchlosť, a to predovšetkým vo vybraných úsekoch diaľnic, kde sú zóny so zvýšenou ochranou životného prostredia. Tam totiž hrozí nielen pokuta za prekročenie rýchlosti, ale k tomu aj finančný postih za znečistenie prostredia.dodal Müller.Zároveň radí, aby sa ľudia nebáli používať platobnú kartu. Nemusia sa potom trápiť tým, akú hotovosť si pred dovolenkou vymeniť, zvlášť, keď prechádzajú cez niekoľko krajín.radí analytik. Aj keby ľudia dali prednosť hotovosti, karta je podľa neho istota pre prípad, že sumu zle odhadnú a hrozila by im finančná núdza.Odporúča tiež dovolenkárom, aby si zistili, aké asistenčné služby majú zahrnuté v kreditnej karte.priblížil Müller. Pri poruche auta tak môžu turisti dostať pomoc s opravou, odvozom do servisu, náhradnou dopravou či so zabezpečením ubytovania.dodal. V kritickej situácii tak podľa neho stačí vytočiť číslo asistenčnej služby a operátor sa o všetko postará.