Stratu moci Fideszu v 2018 očakáva 40 %, zachovanie moci 37 % Maďarov

Budapešť 21. septembra (TASR) - Stratu moci maďarskej vládnej strany Fidesz v parlamentných voľbách 2018 očakáva 40 percent Maďarov, pričom 37 percent sa domnieva, že nie je šanca na výmenu vlády. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Závecz Research, ktoré zverejnil spravodajský server index.hu.Strana Fidesz si v septembrovom prieskume posilnila pozície oproti augustu o jedno percento a získala 27 percent. Podpora ultrapravicového Jobbiku klesla z 13 na 12 percent a Maďarská socialistická strana (MSZP) stagnovala na desiatich percentách.Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya by volili štyri percentá maďarských voličov už tri mesiace po sebe.Ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) zaznamenala posilnenie z augustových dvoch na tri percentá v septembri. Stranu Momentum by volili dve percentá respondentov, o jedno percento viac ako predchádzajúci mesiac.Pomer nerozhodných voličov stúpol z 36 na 37 percent.