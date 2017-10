Strava školákov má byť vyvážená, dôraz sa má klásť na domáce potraviny

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Strava školákov by mala byť vyvážená, rovnako by žiaci mali prijímať dostatok živín a vitamínov, ktoré sú nevyhnutné pre rast ich organizmu. Pre TASR to uviedol Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR.Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Dušana Janíčka by mali v školských jedálňach klásť dôraz na domáce potraviny a suroviny. Poznamenal to pri príležitosti piateho ročníka podujatia Hovorme o jedle, ktoré sa uskutočnilo v 472 slovenských školách a vyvrcholilo v piatok 20. októbra.Správne nutričné hodnoty výživy sú podľa Ochabu v súčasnom období zabezpečené prostredníctvom odporúčaných výživových dávok.uviedol. Kalorický príjem u detí by sa mal rovnať ich výdaju energie.Projekt Hovorme o jedle sa v školách realizoval období, v ktorom vzniká Národný potravinový katalóg. Ten ponúkne verejným obstarávateľom nakupujúcim potraviny za štátne zdroje čerstvé produkty v dobrej kvalite s garantovanými výživovými hodnotami, flexibilitou dodávok a za primerané ceny.poznamenal Janíček. Ako doplnil, v súčasnosti je zastúpenie slovenských potravín v nákupných reťazcoch len 40-percentné.